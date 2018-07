Levir elogia atuação atleticana em nova vitória na China O técnico Levir Culpi aprovou a atuação do Atlético-MG na vitória por 5 a 3 sobre o Jiangsu Shuntian, nesta quarta-feira, em Nantong, na China. Foi o segundo amistoso do clube mineiro durante a excursão pelo país asiático durante a parada do futebol brasileiro para a realização da Copa do Mundo - antes, fez 3 a 0 no também chinês Guizhou Renhe, no último domingo.