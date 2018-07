Levir elogia 'jogo bonito' do Atlético-MG na China

"Pareceu que estávamos no futsal pelo placar de 4 a 3, mas a verdade é que foi um jogo bonito. Os times criaram muitas oportunidades, o público ficou feliz e nós mais ainda porque vencemos", afirmou o treinador, ao site oficial do clube mineiro. Antes, o Atlético-MG havia vencido o Guizhou Renhe por 3 a 0, no último domingo, e o Jiangsu Shuntian, na quarta-feira.

As três vitórias do time nos amistosos e o bom futebol apresentado fizeram com que Levir aprovasse a excursão à China. O elenco vai utilizando a intertemporada para se preparar para os torneios do segundo semestre - o Atlético-MG volta a disputar uma partida oficial em 16 de julho, pela Recopa Sul-Americana, contra o Lanús, em Buenos Aires. "Com esses três jogos, os atletas começam a entrar em ritmo de competição", afirmou o técnico.

Autor de quatro gols na excursão, Diego Tardelli elogiou a atuação de seu time e a dele próprio contra o Guangzhou Evergrande. "Pude fazer mais dois gols bonitos, principalmente o segundo. Quando acham que a partida está lenta que é bom usar a velocidade. A equipe melhorou no segundo tempo, conseguiu marcar duas vezes e controlar o jogo", analisou o atacante, que ajudou o Atlético-MG a reverter placar adverso de 3 a 2 depois do intervalo.