Levir elogia Lucas Lima após triunfo santista, mas pede ajuda na marcação

Lucas Lima foi um dos destaques do Santos na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, na noite de quarta-feira, na Vila Belmiro, mas o técnico Levir Culpi quer ver ainda mais do seu camisa 10. Após o compromisso pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador destacou que espera uma maior contribuição defensiva do seu jogador, embora tenha elogiado o desempenho do meia na criação dos lances ofensivos.

"Ele deu umas três ou quatro enfiadas de bola em condição de gol, é diferente no aspecto técnico. Você tem que deixar ele flutuar. O futebol é ataque e defesa. Ele pode melhorar defensivamente. Se tiver a consciência que o futebol exige defesa e ataque, pode fechar mais os espaços. Ele tem visão de jogo. Estou tentando convencê-lo antes de ser negociado", disse o treinador.

Com contrato apenas até o final do ano com o Santos, Lucas Lima já pode assinar com qualquer outro clube para se transferir gratuitamente. Ainda assim, Levir avalia que o meia pode se desenvolver com a camisa do time nesses prováveis últimos meses no Santos. "Jogador desta qualidade é cobiçado, alguém quer levar. Enquanto estiver aqui, vamos conversar. Ele é acima da média, mas pode crescer", comentou.

A preocupação em ver Lucas Lima marcando também tem outra razão. No duelo com a Chapecoense, Levir escalou o time com apenas um volante - Yuri - e o meia argentino Vecchio, o autor do gol da vitória, mais recuado. E Levir assegurou que pode repetir a formação com apenas um volante mesmo em jogos fora de casa.

"O que vale é o entrosamento do time. Se o time encaixa com mais jogadores ofensivos, por que não? O Santos tem que propor o jogo e dá para jogar com uma situação de características mais ofensivas", afirmou.

Com a vitória sobre a Chapecoense, o Santos chegou aos 27 pontos, em terceiro lugar no Brasileirão. O time voltará a jogar no próximo domingo, quando vai receber o Bahia, no Pacaembu, pela 16ª rodada.