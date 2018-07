Levir elogia precisão do ataque do Atlético-MG nas finalizações

O técnico Levir Culpi avaliou que a precisão nas finalizações foi fator decisivo para o Atlético Mineiro derrotar o Goiás por 3 a 2, na noite de quinta-feira, no Serra Dourada, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador destacou que o time não teve atuação brilhante, mas conseguiu abrir vantagem confortável, de 3 a 0, logo no primeiro tempo.

"Jogamos melhor que hoje em algumas partidas que não conseguimos vencer e, hoje, já estava 3 a 0 no primeiro tempo. As oportunidades surgiram e fizemos os gols, isso faz a diferença. Finalizamos bem no primeiro tempo e decidimos, praticamente, o placar", disse.

Assim, Levir fez muitos elogios ao meia Guilherme e ao atacante Carlos, autor dos gols atleticanos na partida. "O Guilherme é um jogador muito especial e o Carlos também. O Carlos pela juventude e o Guilherme pela qualidade técnica. Ambos jogaram bem hoje. O Carlos é um dos jogadores que mais participa das finalizações, vinha tendo uma presença muito boa e faltava a bola entrar. Vamos torcer para que ele se recupere fisicamente porque já é um jogador importante para nós", observou.

Levir reconheceu que o time caiu de rendimento no segundo tempo, quando sofreu dois gols do Goiás, mas também responsabilizou o desgaste físico dos jogadores atleticanos por essa queda, e preferiu destacar a importância do triunfo.

"Eu imaginava que seria difícil, como foi, mas acho que vencemos com méritos. A gente sabia que o segundo tempo seria mais complicado fisicamente. Tivemos altos e baixos durante jogo, mas conseguimos uma vitória muito importante porque vencer o Goiás aqui no Serra Dourada é muito difícil", comentou.

Com a vitória, o Atlético-MG chegou aos 34 pontos, em sétimo lugar no Brasileirão. Agora, o time terá pela frente o rival Cruzeiro, no próximo domingo, no Mineirão, pela 23ª rodada.

"O Atlético tem jogado sempre quinta e domingo. O Cruzeiro jogou quarta e um dia de recuperação nesse campeonato representa muito, mas vamos chegar bem, estamos motivados e penso que faremos bom jogo", afirmou.