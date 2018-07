Levir elogia trabalho de Dorival e pede união no elenco santista

O novo técnico do Santos, Levir Culpi, pregou a união do elenco e demais funcionários que trabalham no departamento de futebol nesta quinta-feira e exaltou o trabalho do antecessor, Dorival Júnior, demitido no domingo passado. O treinador frisou que pretende apaziguar o clima no clube.

"Percebi uma certa turbulência no clube, que é uma coisa muito normal, principalmente em época de eleições. Então, gostaria de pedir para que todos se unissem, porque temos três objetivos pela frente. Entre eles, a Libertadores, onde o Santos está invicto. Então, é uma questão de união, um momento importante para todos. É a minha oportunidade de conquistar um título marcante na história do clube. E não vai ser tão bonito como estou falando agora. A coisa vai pegar", enfatizou Levir.

Levir Culpi ressaltou que pretende gravar o nome na história do Santos e, para tanto, quer avançar nas três competições que a equipe tem pela frente na temporada (Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Libertadores). No entanto, o experiente treinador revelou que a primeira missão será conhecer e administrar o ambiente.

"Agora, temos que ver os problemas aqui dentro. Administrar os problemas do dia a dia. É como uma empresa, que é ótima, mas você tem a convivência com os profissionais. Isso o que vai nos conduzir [ao sucesso]. O Dorival ficou dois anos no clube. O time tem uma base ótima, o trabalho foi muito bem feito. Cabe a mim dar continuidade e tirar o melhor deles nesses três compromissos (Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores)", avaliou Levir.

O novo comandante santista prometeu valorizar as categorias de base do clube - que já renderam gerações de ídolos para a torcida. "Eu tenho essa sorte. Os clubes por onde passo normalmente têm bons jogadores de categoria de base. [A questão] É apenas utilizá-los. Então, aqui com certeza isso vai acontecer. Porque a safra é muito boa", enalteceu Levir Culpi.

O técnico Levir Culpi esteve no estádio do Pacaembu, onde acompanhou a vitória do Santos sobre o Botafogo, por 1 a 0, na noite desta quarta, com um gol marcado aos 50 minutos do segundo tempo em uma cobrança de falta do lateral-direito Victor Ferraz. Ele deverá comandar o time no campo na próxima partida, válida pela sexta rodada do Brasileirão, diante do Atlético Paranaense, no próximo domingo, às 19 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba.