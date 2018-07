Levir elogia Vanderlei, mas divide mérito com todo o elenco santista

O técnico Levir Culpi reconheceu a grande atuação do goleiro Vanderlei na noite desta quarta-feira, na vitória do Santos sobre o Atlético Mineiro por 1 a 0, mas evitou destacar somente o desempenho individual do goleiro e preferiu dividir o mérito do triunfo com todo o grupo santista.

"O Vanderlei tem sido um dos goleiros mais regulares de todo o campeonato. Ele tem feito atuações ótimas. Isso é inegável! Mas hoje, especialmente, não posso colocá-lo acima dos outros porque houve um empenho muito legal de todo o grupo do Santos", declarou o treinador, ao fim da partida disputada no Independência, em Belo Horizonte.

Vanderlei foi um dos heróis da partida por ter defendido um pênalti cobrado pelo atacante Fred, ainda no primeiro tempo do jogo. Além disso, o goleiro santista fez outras defesas decisivas ao longo do confronto.

Para Levir Culpi, o triunfo desta quarta deve renovar a confiança do Santos e fazer a equipe deslanchar no Brasileirão. O time subiu para a provisória vice-liderança do Brasileirão com o resultado.

"Uma vitória dessas une", enfatizou o técnico. "A vitória tem efeito na questão emocional, assim como a derrota. Já vi vários times que nascem na vitória e vão embora", afirmou, mencionando equipes que subiram na tabela. "Vivemos muito em cima do emocional. Acho perfeitamente possível [fazer o time deslanchar]. Mas ainda precisamos melhorar um pouco para ser campeão", declarou.