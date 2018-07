Levir elogia volta por cima do Santos e celebra atuação 'nota 10' em vitória

O técnico Levir Culpi ficou bastante satisfeito com a atuação do Santos na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-PR, sábado, na Vila Belmiro. O resultado válido pelo Campeonato Brasileiro aconteceu somente três dias depois da decepcionante eliminação na Libertadores para o Barcelona-EQU. E a volta por cima da equipe foi celebrada pelo treinador.

"O tamanho da decepção do jogo passado, transportado para essa noite, é uma carga pesada. Tivemos apenas três dias de preparo para jogar contra um time de grande porte. Quero dedicar a vitória a todos os jogadores. Nós ficamos decepcionados, mas do lado de fora. Eles ficam do lado de dentro e têm que se recuperar. Então, eu dedico aos jogadores. Foi nota 10", considerou.

A queda na Libertadores colocou em xeque a sequência de Levir no Santos. Com eleição presidencial no clube marcada para o dia 9 de dezembro, a incerteza sobre o futuro do treinador se tornou ainda maior. Mas ele minimizou a questão e ainda fez questão de negar uma suposta proposta do futebol asiático para o ano que vem.

"Não tem nada. É um país maravilhoso, aprendi muito lá. Alguém falou que eu estava desatualizado por ficar sete anos no Japão. É um completo engano. Eu fui aprender futebol, não ensinar. Tudo funciona melhor lá. Seria um prazer voltar, mas não tem absolutamente nada. Não sei de onde surgiu a informação", comentou.