Levir esboça Atlético-MG com Pratto no time titular

Ele ocupou o lugar que foi de Carlos no fim do ano passado - o garoto foi dispensado da seleção sub-20 por lesão. Sem Diego Tardelli, liberado para negociar com os chineses, Maicosuel treinou entre os titulares, formando o trio ofensivo com Pratto e Luan.

O restante foi o mesmo time que encerrou a temporada passada: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Dátolo e Maicosuel; Luan e Lucas Pratto.

No outro time, Levir escalou jogadores que ele pretende observar até o início da temporada. Casos de Carlos César, Serginho, Eron e Jesiel. Este último, de 20 anos, é zagueiro e foi promovido das categorias de base para ocupar o espaço deixado por Réver o elenco. O veterano foi para o Inter.