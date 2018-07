Levir escala Atlético-MG reserva para despedida domingo

Campeão da Copa do Brasil e já sem nenhuma ambição no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG se despedirá da temporada 2014 com os reservas. Nesta quinta-feira, Levir Culpi comandou treinamento na Cidade do Galo e manteve somente o atacante Carlos na equipe que vai enfrentar o Botafogo no domingo, no Mané Garrincha, em Brasília, pela última rodada do Brasileirão.

Da equipe que foi campeã da Copa do Brasil, por exemplo, dez atletas serão poupados e entrarão de férias antecipadamente. São eles: Victor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson, Douglas Santos, Leandro Donizete, Rafael Carioca, Dátolo, Luan e Diego Tardelli. Guilherme e Maicosuel, que foram titulares durante parte da temporada, também devem ficar de fora no domingo.

Com isso, Levir dará chances a alguns atletas que pouco vinham atuando. Entre eles, o zagueiro Réver, titular indiscutível da equipe e frequentemente convocado para a seleção brasileira até sofrer com uma sequência de lesões no tornozelo, que o obrigou a passar por duas cirurgias em 2014.

A equipe que treinou como titular nesta quinta-feira teve: Giovanni; Alex Silva, Tiago, Réver e Pedro Botelho; Pierre, Josué, Eduardo e Dodô; Marion e Carlos. Levir Culpi voltará a comandar um treino nesta sexta pela manhã e encerrará a preparação no sábado, mas deve mesmo confirmar esses 11 para domingo.