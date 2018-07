Levir exalta entrega de atleticanos e elogia garotos em vitória

O Atlético Mineiro teve um jogo difícil no sábado à noite, em Belo Horizonte. Mas, de virada, conseguiu superar o Sport, por 3 a 2, em jogo válido pela 31.ª rodada do Brasileirão. Para o técnico Levir Culpi, o resultado veio graças aos seus jogadores, que se desdobraram em campo depois da expulsão do goleiro Victor.

"O mérito é do grupo e, em especial, dos jogadores porque o empenho deles é inexplicável, de certa forma. Fiquei muito feliz com o resultado pelo que envolveu a partida. A aplicação dos atletas foi elogiável e houve reconhecimento da torcida", disse o treinador, após o jogo.

Levir Culpi também elogiou bastante as atuações do zagueiro Tiago, que fez de falta o gol de empate do Atlético, e do goleiro Uilson, que entrou depois da expulsão de Victor. Os dois fizeram suas primeiras partidas como profissionais.

"Foi uma situação complicada porque o Victor foi expulso no início do segundo tempo e isso, na verdade, é uma recomendação minha, gosto que o goleiro jogue adiantado e ele sabe fazer isso. Mas acho que valeu a pena. Aí, tivemos que refazer, mas os meninos estão dando conta. O Jemerson já é uma realidade e o Carlos também, só que os dois ainda estão verdes. O Tiago fez a sua estreia, foi firme e acabou fazendo o gol. O Uilson também esteve firme, entrou sem medo e fiquei feliz com o comportamento dele", analisou Levir Culpi.