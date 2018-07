Levir exalta Gerson e deve aproveitar meia em clássico no Flu O meia Gerson foi quem mais aproveitou a decisão do técnico Levir Culpi de poupar quase todos os titulares na sua estreia no comando do Fluminense. O meia, de apenas 18 anos, marcou os gols do time na vitória por 2 a 0 sobre o Criciúma, na noite de quinta-feira, em Juiz de Fora, e agora poderá ser aproveitado no duelo com o Botafogo, domingo, em Volta Redonda, pela Taça Guanabara, a segunda fase do Campeonato Carioca.