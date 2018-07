Levir exalta reencontro do Fluminense com a vitória e a torcida

A tarde de domingo foi de reencontros para o Fluminense. Afinal, o time encerrou um jejum de três jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro e logo no reencontro com a sua torcida, no primeiro jogo como mandante em Edson Passos, que fica em Mesquita, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Motivos de sobra para o técnico Levir Culpi celebrar, destacando o peso que o apoio da torcida teve para o triunfo por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, em duelo válido pela 15ª rodada.

"Resultado muito importante. Muitas coisas positivas aconteceram. Primeira vez tivemos vida, que é a torcida. Perto de 10 mil pessoas e deu para ver o astral diferente. Pedimos aos jogadores, e eles queriam fazer isso. Não podemos nos separar da torcida, mas ele não tinha culpa. Primeira vez no Fluminense que senti uma força de fora para dentro. Agiu diretamente em cima dos atletas. Fizemos uma apresentação física para chamá-los. Estão de parabéns. O torcedor reconheceu o empenho. Foi uma noite muito feliz, com reencontro com a vitória e a torcida. Queremos fazer daqui uma casa", afirmou.

Levir reconheceu que a "nova casa" do Fluminense está longe do nível dos grandes estádios em que o time está acostumado a jogar, como o Maracanã, mas aprovou a alternativa encontrada pela diretoria e espera que o estádio seja um aliado importante para o time na sequência da competição.

"Acompanhamos o esforço para deixar o campo em condições. É elogiável o empenho. O que me deixou feliz foi o encontro, ouvimos muito a torcida, ficou um clima bacana. Futebol para mim é emoção. Não sei onde podemos chegar, mas acho que podemos ficar entre os primeiros, dependendo de algumas circunstâncias. Espero que quem esteja comigo também acredite", disse.

Com a vitória de domingo, o Fluminense chegou aos 21 pontos, em nono lugar no Brasileirão. O time volta a jogar no próximo domingo, quando enfrenta o Atlético-PR, às 16h, na Arena da Baixada, pela 16ª rodada.