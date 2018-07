Levir exalta vitória e Luan vibra por ser o 'talismã' do Atlético

Embora o Atlético Mineiro tenha desperdiçado muitas chances de gol e consequentemente perdido a oportunidade de conquistar um placar ainda melhor no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Levir Culpi exaltou o peso que o 1 a 0 obtido diante do Palmeiras, na noite desta quarta-feira, no Pacaembu, teve para a sua equipe.

Com o resultado, os atleticanos terão a vantagem de poder empatar no confronto de volta, no próximo dia 4 de setembro, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. "Sem dúvida, o resultado nos deu uma tranquilidade, mas não a ponto de afrouxar no próximo jogo. O gol fora de casa foi importante, foi um resultado legal e temos uma boa vantagem, mas vamos ter outro clássico em Belo Horizonte contra o Palmeiras, então, não dá para descuidar", ressaltou o técnico, exibindo um misto de satisfação e cautela.

Levir Culpi também exaltou a boa atuação do goleiro palmeirense Fábio, que evitou uma derrota ainda pior neste confronto de ida. "Considerando as oportunidades, o goleiro deles pegou três ou quatro bolas muito boas em que finalizamos até bem, podíamos ter feito mais, mas enfrentamos o Palmeiras aqui em São Paulo. É um time de tradição, havia um apelo em razão do centenário do clube, o torcedor compareceu, mas, agora, vai ser nossa vez, com a nossa torcida", completou.

Já o atacante Luan, autor do gol da vitória atleticana, festejou o fato de que conseguiu justificar mais uma vez a fama de "talismã" do time, pois novamente entrou na equipe durante o jogo e foi decisivo, como aconteceu em outras ocasiões com a camisa atleticana.

"Voltei com tudo para ajudar a equipe do Galo a sair com a vitória. Tive a felicidade de entrar, concluir em gol a primeira bola que peguei e ajudar a equipe a vencer, mas a gente sabe que tem o jogo de volta e vamos precisar fazer um bom jogo para sair com a classificação", disse, para depois acrescentar: "Dedico esse gol para minha família. Fico muito feliz por ter entrado e feito o gol da vitória, uma vitória importante diante de um grande clube que é o Palmeiras".