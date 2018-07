Levir faz testes e indica mudanças no setor ofensivo do Fluminense

O Fluminense não está definido para o duelo com o Cruzeiro, domingo, em Edson Passos, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o técnico Levir Culpi indicou nesta sexta-feira que deve fazer mudanças no setor ofensivo. Além disso, avalia até mesmo alterar o esquema tático.

Em atividade realizada nas Laranjeiras, Levir testou três alterações no setor ofensivo, com as entradas de Samuel, Richarlison e Marcos Junior nas vagas de Dudu, Osvaldo e Magno Alves. Além disso, fez duas mudanças já esperadas no setor defensivo, com as entradas de Jonathan e Gum, que não encarou o Vitória por problemas pessoais, nos lugares de Wellington Silva, suspenso, e Renato Chaves.

Assim, o time titular iniciou a atividade com a seguinte formação: Diego Cavalieri; Jonathan, Gum, Henrique e William Matheus; Douglas e Cícero; Marcos Junior, Maranhão e Samuel; Richarlison.

Durante, o treino, porém, Levir mostrou que não está decidido se vai ser essa a formação do Fluminense para o confronto com o Cruzeiro. Afinal, Magno Alves entrou no lugar de Samuel, enquanto o zagueiro Renato Chaves entrou no lugar de Maranhão. Assim, o esquema tático foi alterado para o 3-5-2.

Assim, o Fluminense ainda não está definido para o duelo com o Cruzeiro. Certo mesmo são os desfalques de Wellington Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e do meia Gustavo Scarpa, que faz tratamento contra lesão no joelho direito.

Recém-contratado, o meia Marquinhos realizou apenas trabalhos físicos nesta sexta-feira. O Fluminense volta a treinar na manhã deste sábado, nas Laranjeiras, na última atividade antes do duelo com o Cruzeiro. Com 18 pontos, o time carioca ocupa o 11º lugar no Brasileirão.