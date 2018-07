Levir fecha treino, e Pierre pede rápida reação no Fluminense

Vindo de quatro partidas consecutivas sem triunfos no Campeonato Brasileiro, o Fluminense não pode nem pensar em qualquer outro resultado que não seja o positivo diante do Vitória nesta sexta-feira, no Maracanã. Os jogadores sabem disso e exaltaram a importância de uma rápida reação para manter as chances de classificação para a próxima Libertadores.

"Os jogadores acreditam que esta vaga é possível. O elenco, em momentos de pressão, deu resposta. Espero que o torcedor vá na sexta e nos incentive. Vai encontrar um time aguerrido, que buscará da vitória do início ao fim. O que passa confiança ao torcedor é vencer. O ano foi complicado, mas temos de superar o momento de dificuldade. Tenho certeza de que o torcedor que for ao estádio vai nos apoiar. A chance de classificação é real. Os jogadores abraçaram o projeto do clube. Vamos nos entregar para conseguir isso", declarou Pierre nesta quarta.

Na atividade realizada pela manhã, no novo CT do Fluminense, o técnico Levir Culpi optou pelo mistério e não deu pistas sobre a escalação que entrará em campo. Ainda sem Diego Cavallieri e William Matheus, contundidos, o treinador decidiu fechar as portas da atividade à imprensa.

Independente de quem atuar, os jogadores prometem um Fluminense motivado, até pela oportunidade de atuar pela primeira vez em 2016 no Maracanã. "O Maracanã é a verdadeira casa do Fluminense, que o torcedor está acostumado a ir. O Giulite Coutinho foi importante para nós podermos brigar pela vaga na Libertadores, mas todos os jogadores estavam esperando esse retorno. O ano foi complicado, com muitas viagens e de não podendo jogar no Rio. Haverá uma comodidade maior. Esperamos, no retorno, quebrar a sequência de maus resultados", afirmou Pierre.