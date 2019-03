Levir fecha treino, mas confirma Atlético-MG sem Adilson para domingo

Levir Culpi fez mistério e fechou o treino do Atlético-MG nesta sexta-feira. O treinador não permitiu que a imprensa acompanhasse a atividade realizada na Cidade do Galo, a dois dias do confronto diante do Tupynambás, no Mineirão, em jogo único pelas quartas de final do Campeonato Mineiro.

Apesar do suspense na atividade, Levir indicou uma escalação sem grandes mudanças. Em relação à equipe considerada titular, a tendência é que a ausência de Adilson seja a única novidade. O volante não se recuperou de uma pancada no joelho direito, é desfalque certo para a partida e será substituído por Jair.

"Do time base, o Adilson, que sofreu um trauma no joelho (é desfalque). Com relação aos demais, será praticamente a mesma formação dos jogos principais que fizemos", declarou o treinador em entrevista coletiva nesta sexta.

O Atlético-MG deve ter novamente entre os titulares o lateral Guga e o meia Terans, que ganharam as vagas de Patric e Elias, respectivamente. Recuperado de uma febre que o tirou do duelo diante do América-MG no fim de semana passado, Ricardo Oliveira volta no lugar de Alerrandro.

Se não promover nenhuma surpresa, Levir escalará o Atlético-MG contra o Tupynambás com: Victor; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison, Jair, Luan, Cazares e Terans; Ricardo Oliveira.

Depois de ganhar a vaga de titular nas últimas partidas, Terans celebrou a sequência de jogos. "Estou satisfeito com as partidas que tenho jogado. Venho jogando mais que no ano anterior, o Levir está me dando confiança, cada vez me sinto melhor e tenho que seguir por esse caminho."