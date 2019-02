Levir Culpi deve manter time do Atlético-MG para encarar o Defensor

O Atlético-MG realizou nesta segunda-feira o último treino no Brasil antes de encarar o Defensor, na quarta, em Montevidéu, pela fase preliminar da Libertadores. O técnico Levir Culpi fez mistério, mas deverá manter a escalação que atuou diante do Danubio, no estágio anterior do torneio.

Levir fechou os portões da Cidade do Galo à imprensa e teve privacidade para comandar um treino tático, no qual encaminhou a equipe para o jogo que abre o duelo que definirá mais um classificado à fase de grupos do torneio. O Atlético-MG viaja ainda esta noite para Montevidéu, onde fará na terça seu último trabalho antes da partida.

Por mais que não tenha divulgado, a tendência é que Levir leve o Atlético-MG a campo com: Victor; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Adilson, Elias, Luan, Cazares e Chará; Ricardo Oliveira. O lateral Guga e o volante Zé Welison podem aparecer como surpresas, mas a tendência é que iniciem no banco mais uma vez.

Depois de eliminar pelo Danubio, o Atlético-MG precisa passar pelo Defensor para avançar à fase de grupos. E apesar de encarar um time de bem menos tradição, ninguém no clube mineiro espera facilidade nesta quarta.

"Jogo de Libertadores é sempre complicado. O clima é diferente, a motivação aumenta, os jogos são muito aguerridos. É um campeonato que todo mundo quer conquistar, então, acho que isso muda completamente os jogadores e a torcida também, com pressão no estádio. A gente sabe como são os times uruguaios, times competitivos", declarou o zagueiro Igor Rabello.

A partida de volta diante do Defensor está marcada para o dia 27. Se passar por este adversário, o Atlético-MG vai entrar no Grupo 5 da Libertadores, ao lado de Cerro Porteño-PAR, Nacional-URU e Zamora-VEN.