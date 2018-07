Levir festeja ótimo aproveitamento do Atlético-MG como visitante A vitória do Atlético Mineiro por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, no último sábado, no Moisés Lucarelli, pela 13ª rodada, manteve o time na liderança do Campeonato Brasileiro e confirmou o seu excelente retrospecto como visitante, agora com quatro triunfos, um empate e apenas uma derrota, como destacou o técnico Levir Culpi.