Levir festeja poder de decisão de Pratto em vitória atleticana

"Foi mais um jogo duríssimo e a gente considera essa vitória uma goleada. Eu estava falando com o Rogério ali, na saída, não foi jogo para 3 a 1. Os dois times se equivalem, são fortes, jogam para vencer. Eles jogaram bem, mas nós tivemos um ponto fundamental que foi a finalização, colocamos três bolas para dentro. O mérito do resultado foi aí, no acerto das oportunidades que tivemos", comentou o treinador.

Levir também ressaltou a importância do triunfo diante de um adversário direto na luta pelo título nacional. Satisfeito, lembrou que o Atlético-MG superou um rival forte em duelo cheio de alternativas e oportunidades de gol. "Temos que valorizar muito esse resultado, tivemos muitas variantes durante a partida e, no final, deu Atlético." Com o triunfo, o Atlético-MG chegou aos 35 pontos, na liderança do Brasileirão. O próximo compromisso do time será apenas em 9 de agosto, no Serra Dourada, diante do Goiás, pela 17ª rodada.