Levir festeja vitória dos reservas e Atlético-MG no G-4 do Brasileirão

A escalação de uma equipe praticamente apenas de reservas não impediu o Atlético Mineiro de vencer o Palmeiras por 2 a 0, sábado, no Pacaembu, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Satisfeito com o resultado, o técnico Levir Culpi elogiou os seus jogadores e destacou a importância do triunfo, que recoloca o time no G4, grupo dos times que se classificam para a próxima edição da Copa Libertadores.

"Foi uma vitória muito boa, em um momento muito importante do campeonato, e que nos manteve ali, na região dos 4 primeiros. Quero parabenizar a todos e dizer que o empenho, mais uma vez, foi admirável", comentou o treinador atleticano.

Levir lembrou que o time atuou com jogadores pouco acostumados a atuarem por 90 minutos, afinal, são suplentes, mas mesmo assim conseguiram resistir ao Palmeiras. Assim, ele elogiou o desempenho da defesa atleticana.

"A equipe esteve firme defensivamente, Os jogadores que atuaram não tinham ritmo de 90 minutos com essa formação, então, fiquei feliz com isso e por isso considero essa vitória como uma das mais importantes que tivemos na competição nacional", afirmou Levir.

Com 57 pontos, o Atlético-MG está em terceiro lugar no Brasileirão, mas ainda pode ser ultrapassado neste domingo por Grêmio ou Internacional. O time volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, mas pela Copa do Brasil, no primeiro jogo da decisão, diante do rival Cruzeiro, no Independência.