Levir indica Atlético-MG com Hulk na vaga de Fábio Santos para pegar o Ceará

O técnico Levir Culpi deve manter a base utilizada pelo antecessor Thiago Larghi neste início de trajetória no Atlético-MG. No treino desta quarta-feira, na Cidade do Galo, o treinador indicou a escalação para encarar o Ceará, segunda que vem, em Fortaleza, praticamente sem novidades.

A única mudança deverá ser a entrada do lateral-esquerdo Hulk, na vaga do suspenso Fábio Santos. De resto, Levir deve optar pelos menos nomes que vinham atuando com Larghi e que venceram apenas uma das últimas seis partidas no Campeonato Brasileiro.

Na atividade desta quarta, o técnico não comandou coletivo, mas mostrou a base da escalação que deve ir a campo quando realizou um trabalho em campo reduzido, com nove jogadores de cada lado. O time considerado titular atuou com Victor, Emerson, Leonardo Silva, Hulk, Adilson, Cazares, Luan, Chará e Ricardo Oliveira, com Iago Maidana e Elias se alternando nas vagas de Léo Silva e Adilson.

Desta forma, a tendência é que o Atlético-MG encare o Ceará, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com: Victor; Emerson, Leonardo Silva, Iago Maidana e Hulk; Adilson, Elias, Luan, Cazares e Yimmi Chará; Ricardo Oliveira. O time mineiro é o sexto colocado, com 46 pontos, e precisa da vitória para manter-se com tranquilidade na zona de classificação da Libertadores.