Levir indica Fluminense com força máxima contra o Tombense

As únicas mudanças para a partida são reforços que voltam após serem desfalques contra o Madureira, na vitória por 3 a 1 no último sábado. Wellington Silva retorna após ser poupado no fim de semana - atuou somente no segundo tempo -, enquanto Gerson se recuperou de uma virose, trabalhou normalmente e vai para o jogo.

Quem deve continuar como desfalque é o atacante Osvaldo. Ele não treinou nesta segunda, ainda por conta de dores no quadril, e nem deve viajar com o elenco. Assim, o Fluminense deve ir a campo com: Diego Cavalieri; Jonathan, Gum, Henrique e Wellington Silva; Pierre, Cícero, Gustavo Scarpa e Gerson; Marcos Junior e Fred.

Outra novidade desta segunda foi a participação de Richarlison na atividade. Foi o primeiro treino com bola do atacante desde que sofreu um edema ósseo em seu tornozelo. Por outro lado, o volante Douglas torceu o tornozelo direito, precisou deixar o treino mais cedo e pode se transformar em desfalque para quarta.