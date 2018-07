Levir indica Giovanni Augusto como titular no Atlético Mineiro Reserva de primeira hora do técnico Levir Culpi, Giovanni Augusto foi promovido a titular do Atlético Mineiro no treino desta quinta-feira na Cidade do Galo. O treinador não chegou a escalar o time com 11 jogadores em nenhum momento, mas durante todo o tempo o jogador estava na equipe principal.