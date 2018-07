Levir indica que adotará rodízio no Atlético-MG em 2015

O técnico Levir Culpi revelou a intenção de adotar o rodízio de jogadores nas partidas do Atlético Mineiro na temporada 2015. Com a Copa Libertadores sendo disputada simultaneamente ao Campeonato Mineiro, será comum ver o time entrando em campo sem a sua força máxima no torneio estadual.

"É mais difícil fazer esse controle com 32 jogadores no elenco, mas dependendo do jogo vamos ter que controlar. Se estiver perto de um jogo da Libertadores podemos fazer algo como na temporada passada. E esse revezamento pode ser uma rotina nesse início", afirmou Levir em entrevista à TV Galo.

O treinador atleticano, porém, descarta alterações bruscas na base que conquistou o título da Copa do Brasil no ano passado. E ele avaliou que a atuação na vitória da última quarta-feira sobre o Shakhtar Donetsk por 4 a 2, com alguns ajustes, pode servir como referência neste início de temporada.

"A ideia é essa. Existem algumas coisas que podemos ajustar com relação à bola parada, algumas jogadas que podemos colocar, mas a essência é essa. É um time rápido, de toques rápidos, como foi no fim da temporada. E como estamos com a mesma base, o início foi promissor", completou o treinador atleticano.