Levir lamenta chances desperdiçadas pelo Santos, mas enaltece atuação do Sport

A derrota para o Sport neste sábado, por 1 a 0, em plena Vila Belmiro, foi muito lamentada pelo técnico Levir Culpi. Para ele, o Santos até fez uma boa partida, mas pecou nas finalizações e desperdiçou a chance de conquistar os três pontos.

"O que eu vi de fora foi o Santos criando, pelo menos, quatro grandes chances. Mas não finalizamos com sucesso. Tecnicamente foi tudo bem", avaliou o treinador após a derrota, que manteve o Santos com 16 pontos, na terceira colocação do Campeonato Brasileiro.

Levir comentou, ainda, que o resultado ruim deve ser dividido por todo elenco. "Ficou nisso: nossa falta de capacidade para finalizar. Então temos de amargar o resultado ruim e dividir com todos", acrescentou.

Mas, apesar de lamentar os erros de finalização, o treinador elogiou a atuação do Sport e garantiu que o resultado foi justo. "O gol do Sport foi merecido, a vitória foi merecida, defensivamente eles jogaram bem, mas perdemos chances e estivemos mais próximos da vitória", analisou. "Eles tiveram méritos, porque jogaram bem taticamente."