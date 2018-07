Levir lamenta chances perdidas e reclama de violência do Joinville O Atlético-MG não passou de um empate por 2 a 2 diante do Joinville no último domingo, em Santa Catarina. O resultado deixou a equipe a sete pontos do líder Corinthians, ainda na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, e foi bastante lamentado pelo técnico Levir Culpi, que apontou as inúmeras chances perdidas pelos mineiros na partida.