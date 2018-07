Levir lamenta empate do Atlético-MG e culpa má pontaria O técnico Levir Culpi admitiu que tropeçar diante da Chapecoense, na Arena Condá, na noite de quarta-feira, em partida adiada da décima rodada do Campeonato Brasileiro, não estava nos planos do Atlético Mineiro. Assim, lamentou a igualdade por 1 a 1, mesmo que tenha considerado o resultado injusto diante do domínio que o seu time teve do duelo.