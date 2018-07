Levir mantém mistério sobre substitutos de Cícero e Marcos Júnior no Flu

O elenco do Fluminense se reapresentou nesta quarta-feira de olho no duelo contra o Santa Cruz no próximo domingo, às 16h, no estádio do Arruda, no Recife, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Levir Culpi comandou um treino técnico sem dar pistas da escalação para a próxima partida. O treinador terá que fazer ao menos duas mudanças em relação à equipe que derrotou o América-MG por 1 a 0 no último domingo.

O volante Cícero e o atacante Marcos Júnior receberam o terceiro cartão amarelo e terão de cumprir suspensão. A boa notícia foi que o lateral-direito Jonathan iniciou o trabalho de recuperação física. Fora das duas últimas partidas, ele ainda não deve ser relacionado para o jogo no Recife.

O elenco tricolor volta a trabalhar na manhã desta quinta-feira, na Escola de Educação Física do Exército, na Urca. O Fluminense está na nona posição na tabela de classificação, com 28 pontos, a sete do G4 da competição.