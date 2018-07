Levir mantém time da Libertadores e Atlético-MG terá só um volante na final O técnico Levir Culpi resolveu mexer no time base do Atlético Mineiro e repetir a escalação que venceu o Colo Colo, quarta-feira, no Independência, garantindo vaga na próxima fase da Copa Libertadores. Por isso, a equipe que vai entrar em campo domingo no Mineirão, na final do Estadual, terá apenas um volante. Leandro Donizete segue no banco de reservas.