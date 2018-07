Levir minimiza empate do Flu em casa e com um jogador a mais A era 'Pós-Fred' começou mal para o Fluminense. No primeiro jogo depois da saída de Fred, a equipe não passou de um empate em casa com o Grêmio, por 1 a 1, em Volta Redonda (RJ). Isso apesar de ter jogado por 55 minutos com um jogadores a mais, já que Ramiro foi expulso aos 35 minutos do primeiro tempo.