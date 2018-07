Levir monta Atlético-MG com voltas de Luan, Dátolo e Leonardo Silva A oito pontos do líder Corinthians e ainda sonhando com o título brasileiro, o Atlético Mineiro terá três reforços importantes para enfrentar a Ponte Preta, domingo, no Independência, pela 32.ª rodada. O zagueiro Leonardo Silva, o meia Dátolo e o atacante Luan treinaram como titulares nesta quinta-feira e devem retomar suas posições na equipe.