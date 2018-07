Levir monta time com Patric e Tiago entre os titulares em coletivo O técnico Levir Culpi começou a montar, nesta segunda-feira, o time que na quinta-feira vai tentar vencer o São Paulo no Morumbi. Sem poder contar com Leonardo Silva e Douglas Santos, suspensos, o treinador escalou os titulares em jogo-treino contra o time sub-20 com a presença do lateral Patric e do zagueiro Patric.