Levir monta time do Atlético-MG com 10 e esconde centroavante

Vindo de duas derrotas seguidas, para Colo Colo e América-MG, o Atlético-MG joga nesta quarta-feira, no Independência, contra o Atlas (México), pela Libertadores, precisando da vitória. O técnico Levir Culpi, entretanto, não pode contar com os dois centroavantes do elenco porque tanto Lucas Pratto quanto Jô estão machucados.

Nesta segunda-feira, ele fez mistério a respeito do substituto. Como os jogadores que atuaram na derrota por 2 a 1 para o América-MG, domingo, ficaram na academia, ele não observou os dois candidatos ao posto de centroavante contra o Atlas: André e o garoto Carlos.

O restante do time não é segredo para ninguém e foi orientado por Levir no treino desta segunda-feira: Victor; Patric, Leonardo Silva, Jemerson e Pedro Botelho; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Luan, Dátolo e Maicosuel. O goleiro, que jogou contra o América-MG, fez treino específico, substituído por Giovanni. Victor, entretanto, vai pegar o Atlas normalmente.

Marcos Rocha, Guilherme e Giovanni Augusto também estão no departamento médico e são desfalque contra os mexicanos. O lateral-esquerdo Douglas Santos, titular da posição, apareceu no campo da Cidade do Galo nesta segunda-feira e iniciou a transição para a preparação física depois de se recuperar de uma lesão no joelho.