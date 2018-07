Levir pede Atlético-MG com mais regularidade no segundo turno

Estadão Conteúdo 08 Setembro 2014 | 09h08

"O jogo era uma incógnita porque os dois times tiveram grandes problemas na montagem. Mas tivemos um bom jogo, poderia ter mais gols. Fiquei muito feliz com esse resultado porque era o último jogo do primeiro turno, então, fizemos a virada mais próximos e isso dá motivação maior. A gente também conta com a volta de alguns jogadores, então, a previsão é de um segundo turno com mais regularidade", comentou.

A difícil vitória do Atlético-MG, que teve 15 desfalques, foi assegurada com um gol de cabeça do zagueiro Leonardo Silva. "Usamos todas as armas que tínhamos e acabamos fazendo um bom jogo. Mas são situações que a gente tem que levar. O Atlético foi superior e mereceu a vitória", completou Levir.

O triunfo levou o Atlético-MG aos 30 pontos, fechando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na sétima colocação. O time volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, no Itaquerão, diante do Corinthians, pela 20ª rodada do torneio nacional.