Levir poupa titulares e escala misto em sua estreia no Fluminense O técnico Levir Culpi vai escalar um time formado basicamente por reservas na sua estreia no comando do Fluminense. Foi o que o treinador indicou nesta quarta-feira, em treinamento realizado nas Laranjeiras, na véspera do duelo com o Criciúma, em Juiz de Fora, pela última rodada do Grupo 3 da Copa da Primeira Liga, a Sul-Minas-Rio.