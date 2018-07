Levir prega cautela e pede para Atlético-MG não 'afrouxar' na reta final Após realizar treinamento na praia de Boa Viagem, no Recife, neste sábado, o técnico Levir Culpi pediu aos seus comandados no Atlético Mineiro cautela para enfrentar o Sport às 18h30 de domingo, na Ilha do Retiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.