Levir prevê Atlético-MG mais técnico com volante Rafael Carioca

Após escalar Rafael Carioca pelo segundo dia seguido no time do Atlético Mineiro, o técnico Levir Culpi deixou claro nesta sexta-feira que irá promover a estreia do novo reforço já como titular no duelo deste domingo, contra o Figueirense, às 18h30, em Florianópolis, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, para o comandante, a presença do volante em campo irá aumentar a qualidade técnica do meio-campo da equipe.

"O Rafael pode acrescentar qualidade técnica ao meio, ele tem um estilo diferente do Pierre, do Josué e do Leandro Donizete, é mais acadêmico, de organização. Vamos ver como ele vai se encaixar, se o time vai ficar com um passe melhor. A continuidade é que vai nos dar essa resposta", disse o treinador.

Rafael irá ocupar a vaga aberta por Pierre, que está com uma edema na coxa direita e por isso sequer viajou junto com a delegação rumo à capital catarinense na tarde desta sexta. O atacante Guilherme, o zagueiro Réver e o volante Leandro Donizete, todos lesionados, são outros desfalques da equipe para o confronto.

Apesar das baixas, Levir está confiante em uma vitória do time atleticano neste domingo. "Também pode melhorar, existe essa possibilidade e a gente tem que ser otimista. A base está mantida e acho que a gente vai poder fazer uma boa atuação mesmo com esses desfalques", aposta.