Levir projeta 'ajustes' no Fluminense para clássico com o Flamengo

Insatisfeito com a atuação do Fluminense contra o Santos, o técnico Levir Culpi já fala em promover "ajustes" no time em preparação para o clássico com o Flamengo, na quinta-feira da próxima semana, em Volta Redonda. Trata-se de um dos jogos mais aguardados desta reta final do Brasileirão por envolver o vice-líder da tabela. Um eventual tropeço do Flamengo no Fla-Flu poderá abrir caminho para o título do Palmeiras.

"Precisamos corrigir, ajustar algumas coisas, mas também temos coisas boas que temos que repetir", pondera o treinador, que encara o clássico como a chance de se aproximar ainda mais dos primeiros colocados. O Flu tenta se consolidar dentro do G-6, a nova zona de classificação para a próxima e renovada edição da Copa Libertadores.

"Sou péssimo em conta, penso nos três pontos do próximo jogo. Acredito na matemática, na lógica, nos números, mas não vamos atingir de uma vez só. Os três próximos pontos são os mais importantes", diz Levir Culpi. "Temos que pensar no Flamengo, no clássico, no Fla-Flu."

Para o treinador, será mais um clássico que o Flu perderá a oportunidade de jogar diante de sua torcida. Desta vez o Fla-Flu será disputado em Volta Redonda, porque o Maracanã segue vetado, após a disputa da Olimpíada e da Paralimpíada. "Não jogaremos em casa, não jogamos esse ano. Mesmo sendo perto do Rio. Temos que superar, é momento de união. Tem muita coisa boa para acontecer no Fluminense", diz Levir Culpi.