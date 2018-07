Levir promove entrada de Jonathan e define Fluminense para a estreia

Será a única mudança em relação ao time que venceu a Ferroviária por 3 a 0 na última quarta-feira, no jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil. Com essa alteração, Wellington Silva será deslocado para a esquerda.

O atacante Richarlison, que fez sua estreia na última partida, fará dupla de ataque com Fred. Contratado no início do ano, o jogador teve uma série de lesões que o tiraram do Estadual e da Copa Sul-Minas-Rio. Elogiado pelo treinador, ele espera agora ter uma sequência de jogos pelo Fluminense.

"O pessoal do nosso departamento médico não deixou que eu abaixasse a cabeça. Só tenho que agradecer ao Filé (Nilton Petrone), o Caio (Sauro), o Felipe (Bastos) e o (Paulo) Buda por terem me dado muita força no período que fiquei fora", comentou.

O Fluminense, que caiu nas semifinais do Carioca, mas faturou a Copa Sul-Minas-Rio, deverá estrear no Brasileirão com o seguinte time: Diego Cavalieri; Jonathan, Gum, Henrique e Wellington Silva; Edson, Cícero e Gustavo Scarpa; Osvaldo, Richarlison e Fred.