Levir quer que atleticanos se espelhem em veterano Kaká

Apesar da titularidade, Kaká não faz um Campeonato Brasileiro brilhante pelo São Paulo com a bola no pé. O jogador, porém, dá exemplo quando o assunto é a dedicação extracampo. Na segunda-feira, como em outras ocasiões, abriu mão da folga para treinar no CT tricolor. Não à toa, Levir Culpi quer que os jogador do Atlético-MG se espelhem no craque são-paulino.

Falando sobre a decisão de abolir as concentrações no elenco atleticano, Levir citou Kaká e Cristiano Ronaldo como exemplo. "Infelizmente é uma situação difícil de administrar nos clubes. Alguns jogadores não conseguem mais pagar esse preço. É muito cansativo, o Calendário é ridículo. Tem que ter a cabeça do Cristiano Ronaldo. Ele faz mil abdominais porque quer ser o melhor todos os dias. O Kaká, do São Paulo, deve seguir de exemplo", disse Levir, em entrevista ao SporTV.

O treinador não citou nomes, mas comparou Kaká e Ronaldo a jogadores tão talentosos quanto que não têm o mesmo comportamento. "A gente segue os exemplos errados. Caras que são craques e não conseguem ser profissionais", lembrou Levir, que não mantém a melhor das relações com Ronaldinho Gaúcho, seu ex-comandado no Atlético.

Na análise dele, a decisão de abolir as concentrações o aproximou do elenco. "Quando você consegue falar com o cara que manda é muito mais legal. Se nós fecharmos o grupo eu tiro a concentração para vocês. A partir desse momento começou uma confiança maior entre comissão técnica e jogadores. Nos fechamos mais e nisso nos deixou melhores."