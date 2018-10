Levir reclama de pênalti perdido do Atlético-MG e afirma: 'Flu foi competente'

O Atlético-MG conheceu o seu terceiro tropeço consecutivo no Campeonato Brasileiro ao perder para o Fluminense por 1 a 0, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 30.ª rodada, em partida que marcou a reestreia do técnico Levir Culpi. Ele lamentou o pênalti perdido pelo lateral-esquerdo Fábio Santos, mas acabou exaltando a equipe rival.

"Foi um jogo muito equilibrado. Ambos os times criaram oportunidades parecidas, mas o Fluminense foi mais competente na finalização. Eles foram firmes e venceram com méritos. Ainda teve o fato do pênalti perdido, que fez com que o resultado fosse ruim para nós", afirmou Levir Culpi.

O treinador ainda deixou claro que o jogo deste domingo acabou sendo muito disputado por ambas as equipes, tanto que no primeiro tempo as melhores chances de gol só saíram em tiros de longa distância. "A partida foi mais equilibrada na parte física do que tática ou técnica. Os jogadores se empenharam muito, mas infelizmente o resultado não veio", concluiu.

Com o resultado, o Atlético-MG perdeu a oportunidade de se aproximar dos líderes do campeonato e começa a ter a vaga para a Copa Libertadores de 2019 ameaçada. O time mineiro ainda é o sexto colocado, com 46 pontos.

Na próxima rodada, terá pela frente o Ceará, em partida marcada para o próximo dia 29 (segunda-feira), às 20 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza. O grupo vai ter uma semana toda para trabalhar com o novo treinador.