Levir relaciona titulares, mas deve poupar jogadores

O técnico Levir Culpi optou por relacionar todos os titulares do Atlético Mineiro que estão à disposição para o jogo contra o Palmeiras, neste sábado, no Pacaembu, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas isso não significa que todos eles serão aproveitados na partida, afinal, o time vai começar a decidir a Copa do Brasil na próxima quarta-feira diante do rival Cruzeiro.

Na manhã desta sexta-feira, o lateral-esquerdo Douglas Santos, os meias Dátolo e Maicosuel e o atacante Luan foram poupados do treinamento na Cidade do Galo e ficaram na fisioterapia. Mesmo assim, todos eles foram relacionados para o jogo com o Palmeiras e viajaram para São Paulo.

Porém, é grande a possibilidade de vários serem poupados, tanto que Levir relacionou 23 jogadores para o duelo deste sábado. Certo mesmo é que o Atlético-MG não poderá contar com o volante Josué e o atacante Diego Tardelli, pois ambos vão cumprir suspensão.

No treinamento desta sexta-feira, Levir comandou uma atividade tática em que treinou várias jogadas ensaiadas e de bola parada, no trabalho que encerrou a preparação para o jogo com o Palmeiras.

Com 54 pontos, o Atlético-MG está em quinto lugar no Brasileirão e precisa vencer o Palmeiras para ter chances de voltar ao G4, grupo dos times que se classificam para a próxima Libertadores.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor, Giovanni.

Zagueiros: Tiago, Jemerson, Edcarlos, Leonardo Silva, Donato.

Laterais: Marcos Rocha, Alex Silva, Douglas Santos, Pedro Botelho, Leonan.

Volantes: Rafael Carioca, Leandro Donizete, Eduardo, Pierre.

Meias: Dátolo, Maicosuel, Dodô, Paulinho.

Atacantes: Luan, Marion, Carlos.