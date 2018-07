Levir repete escalação e indica retorno de Fred para o Fla-Flu O Fluminense realizou neste sábado o último treino antes do clássico contra o Flamengo, domingo, às 16 horas, no Pacaembu, em São Paulo, pela segunda rodada da Taça Guanabara, a segunda fase do Campeonato Carioca. Sob forte calor, os jogadores fizeram um trabalho de titulares contra reservas em campo reduzido e depois treinaram bola parada.