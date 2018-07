Levir repete time e deixa Luan no banco do Atlético-MG contra a Ponte A principal novidade do Atlético Mineiro para o duelo com a Ponte Preta, neste sábado, no Moisés Lucarelli, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, estará no banco de reservas. O atacante Luan se recuperou de lesão muscular e foi relacionado pelo técnico Levir Culpi para o confronto, mas que optou por deixá-lo no banco de reservas.