Levir repete time titular, mas testa opções em treino do Fluminense

O técnico Levir Culpi comandou nesta sexta-feira mais um treino coletivo no Fluminense. E, sem novidades, ao menos na parte inicial, ele repetiu o time titular e deu indícios do time que enfrentará o líder Palmeiras, domingo, às 16 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro.

Assim, Cícero e Marcos Junior, que cumpriram suspensão diante do Santa Cruz, treinaram novamente entre os titulares, mandando Edson e Danilinho novamente para o banco. O Fluminense treinou nesta sexta-feira com: Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Douglas, Cícero, Gustavo Scarpa, Marcos Junior e Wellington; Henrique Dourado.

No segundo período da atividade, porém, o treinador fez alguns testes na equipe. Ganharam uma oportunidade Marquinho, Aquino e Danilinho, enquanto Douglas, Marcos Júnior e Wellington foram para o time reserva.

O elenco do Fluminense volta a treinar na tarde deste sábado. E, logo após a atividade, a equipe viaja para Brasília. O time carioca está na oitava posição do Brasileirão, com 31 pontos, nove a menos do que o Palmeiras, mas tem um jogo a menos disputado até aqui.