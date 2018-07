Levir saca Jô e escala Atlético-MG com André no ataque para sábado

O técnico Levir Culpi sinalizou nesta sexta-feira à tarde, em treino realizado na Cidade do Galo, que deverá promover a entrada de André no lugar de Jô no ataque titular do Atlético Mineiro na partida deste sábado, contra o Inter, no Estádio Independência, às 18h30, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em má fase, Jô tem grande chance de ficar no banco de reservas diante da equipe gaúcha também por viver um "momento emocional" ruim, conforme destacou o treinador em entrevista coletiva concedida após o treinamento. Ele preferiu não confirmar André como titular, mas deixou claro que o atacante deverá começar a partida. "Não decidi ainda o time, fiz trabalho com o André, mas é possível uma mudança pelo momento emocional do jogador, futebol é muito isso", avisou.

Além da entrada de André no lugar de Jô, Levir promoveu o retorno de Leonardo Silva à zaga titular no treino tático que comandou na tarde desta sexta. O jogador fez dupla defensiva com Jemerson, enquanto Edcarlos foi para a equipe reserva.

Levir relacionou 21 jogadores para confronto diante do Inter, sendo que o zagueiro Emerson e o volante Pierre, lesionados, voltarão a desfalcar a equipe. Derrotado por 2 a 1 pelo Flamengo na rodada passada do Brasileirão, o time atleticano tentará reagir para deixar a oitava posição da tabela, na qual hoje tem 23 pontos.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG para o jogo deste sábado:

Goleiros: Victor e Giovanni.

Laterais: Emerson Conceição, Alex Silva, Pedro Botelho e Douglas Santos.

Zagueiros: Edcarlos, Jemerson, Leonardo Silva e Tiago.

Volantes: Rafael Carioca, Claudinei, Fillipe Soutto e Josué.

Meias: Dátolo e Maicosuel.

Atacantes: Luan, André, Diego Tardelli, Marion e Jô.