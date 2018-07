Levir saca Osvaldo e escala Richarlison para pegar o Botafogo

O Fluminense terá ao menos uma novidade no time titular para enfrentar o Botafogo, domingo, às 16 horas, em Volta Redonda (RJ), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Por opção do técnico Levir Culpi, o atacante Osvaldo vai para o banco e quem entra no time é o jovem Richarlison.

A formação foi testada nesta sexta-feira nas Laranjeiras, no primeiro treino da equipe no Rio depois da derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, quarta-feira à noite, em São Paulo. Na atividade, Levir primeiro comandou uma movimentação tática e depois separou o grupo em dois times para um treinamento técnico de movimentação e finalizações.

Outra mudança na equipe titular foi na lateral-esquerda. Wellington Silva se reapresentou com dores na coxa esquerda em virtude de uma pancada sofrida no jogo contra o Palmeiras e deu lugar a Giovanni. A expectativa é que o titular se recupere até domingo para jogar o clássico. Gerson, reserva, está com lesão no ombro e já não atuou diante do Palmeiras.

Após seis clássicos no ano, com quatro derrotas e dois empates, o Fluminense encara o Botafogo pressionado a vencer. "Os números estão aí, futebol é número. Tem de ter resultado. Isso incomoda ainda mais quando não se ganha faz muito tempo. Mas é um motivo para reagir. Espero que todos tenham entendido isso", cobrou Levir.

O time titular deve ser: Diego Cavalieri; Jonathan, Gum, Henrique e Giovanni (Wellington Silva); Pierre, Edson, Cícero e Gustavo Scarpa; Richarlison e Fred. De qualquer forma, a equipe volta a treinar no sábado pela manhã, finalizando a preparação.