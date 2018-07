Levir testa Guilherme entre os titulares do Atlético-MG O técnico Levir Culpi indicou nesta quinta-feira que a escalação do Atlético Mineiro para o duelo com o Figueirense, sábado, no Independência, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro ainda não está totalmente definida, afinal, realizou testes no coletivo, que incluíram a mudança do esquema tático e a presença de Guilherme entre os titulares.