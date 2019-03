Levir testa reservas do Atlético-MG com Matheus Mancini e Chará

Um dia após estrear na fase de grupos da Copa Libertadores com derrota por 1 a 0 para o Cerro Porteño, o Atlético Mineiro iniciou a preparação para o seu próximo compromisso, o duelo com o Patrocinense, sábado, fora de casa, pela nona rodada do Estadual. E o técnico Levir Culpi já testou a base do time, com a formação reserva, mas tendo algumas novidades.

Até então pouco utilizado pelo treinador, Hulk será o titular da lateral esquerda, aproveitando a ausência do lesionado Carlos César, que vinha sendo improvisado na posição. Além disso, Matheus Mancini foi o escolhido para formar a dupla de zaga com Iago Maidana, já que Leonardo Silva cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

Além disso, o colombiano Chará também foi testado na formação reserva, deixando remotas as chances de o atacante reconquistar a titularidade para o duelo da próxima terça-feira com o Nacional do Uruguai, em Montevidéu, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O time testado nesta quinta-feira também contava com o volante José Welison, provável substituto de Adilson no Atlético para o confronto no Uruguai. Em entrevista coletiva, ele indicou espera não ser poupado no fim de semana, mas esse cenário pode ser alterado, pois o titular não participou da atividade desta quinta-feira na Cidade do Galo.

A escalação que treinou para o duelo em Patrocínio teve a seguinte formação: Cleiton; Guga, Maidana, Matheus Mancini e Hulk; Zé Welison, Nathan e Vinícius; Terans, Chará e Alerrandro.

O Atlético volta a trabalhar às 15 horas desta sexta-feira na Cidade do Galo. A viagem para o duelo com a Patrocinense está agendada para as 19h20.