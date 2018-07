Levir treina Flu com Marquinho no lugar de Marcos Júnior para encarar Corinthians

O técnico Levir Culpi promoveu uma mudança no setor ofensivo do Fluminense no treino desta terça-feira, visando a partida contra o Corinthians, nesta quarta, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo será disputado no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ).

O treinador fez a alteração porque ficou satisfeito com o desempenho de Marquinho na partida contra o Palmeiras, no domingo. Ele entrou no segundo tempo e se destacou no Mané Garrincha, em Brasília. Com esta mudança, o Fluminense deverá ter uma formação menos ofensiva, com dois homens no ataque, e não três, como aconteceu no fim de semana.

Conforme treinou o time carioca nesta terça, Levir deve escalar a equipe nesta quarta com Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Douglas, Cícero, Gustavo Scarpa, Marquinho; Wellington e Henrique Dourado.

Valendo vaga nas quartas de final, o jogo da volta entre Flu e Corinthians está marcado para o dia 21 de setembro, no Itaquerão, em São Paulo.